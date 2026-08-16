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Propiedades residenciales en venta en Indre y Loira, Francia

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Tours
326
La Riche
314
326 propiedades total found
Castillo 50 habitaciones en Tours, Francia
Castillo 50 habitaciones
Tours, Francia
Habitaciones 50
La perla de Francia: un castillo para no perderseUn castillo con historia y potencial es una…
$3,68M
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Apartamento 2 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 2 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 2
Área 42 m²
Piso 1
Zona ecológica moderna de Bomont-Chovo. Excelente calidad arquitectónica, ofrece un espacio …
$284,668
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Apartamento 3 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 3 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 3
Área 61 m²
Piso 2
Zona ecológica moderna de Bomont-Chovo. Excelente calidad arquitectónica, ofrece un espacio …
$360,192
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Castillo en Tours, Francia
Castillo
Tours, Francia
Área 850 m²
El castillo de mediados del siglo XIX es una zona de recepción muy hermosa, con cuatro hermo…
$1,75M
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Аталанта
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Castillo 8 habitaciones en Tours, Francia
Castillo 8 habitaciones
Tours, Francia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
El castillo único del siglo XVI, totalmente restaurado, situado a sólo 34 km de la ciudad de…
$2,35M
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Apartamento 1 habitacion en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 1 habitacion
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 1
Área 25 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$217,649
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 3 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 3
Área 59 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$346,250
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Apartamento 3 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 3 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 3
Área 62 m²
La zona de estar está diseñada para ofrecer un entorno único, que incluye amplios senderos y…
$264,916
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Apartamento 2 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 2 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 2
Área 47 m²
Piso 2
En el Tour Centre ofrecemos una dirección estratégica para su inversión inmobiliaria. Comple…
$207,279
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Apartamento 3 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 3 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 3
Área 69 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$256,782
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Apartamento 2 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 2 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 2
Área 24 m²
Silencio Apartamentos
$207,610
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Apartamento 5 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 5 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 5
Área 97 m²
Piso 2
La zona de estar está diseñada para ofrecer un entorno único, que incluye amplios senderos y…
$448,498
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Apartamento 3 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 3 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 3
Área 61 m²
Piso 1
La zona de estar está diseñada para ofrecer un entorno único, que incluye amplios senderos y…
$271,887
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Apartamento 1 habitacion en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 1 habitacion
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 2
En el Tour Centre ofrecemos una dirección estratégica para su inversión inmobiliaria. Comple…
$98,229
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Apartamento 1 habitacion en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 1 habitacion
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 1
Área 27 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$225,039
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Apartamento 3 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 3 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 3
Área 57 m²
Piso 2
Zona ecológica moderna de Bomont-Chovo. Excelente calidad arquitectónica, ofrece un espacio …
$348,573
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Apartamento 3 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 3 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 3
Área 71 m²
Piso 1
Este apartamento a medida en el centro de la ciudad de Tour después de la restauración compl…
$450,357
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Apartamento 2 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 2 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 2
Área 37 m²
Piso 3
Zona ecológica moderna de Bomont-Chovo. Excelente calidad arquitectónica, ofrece un espacio …
$252,135
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Apartamento 1 habitacion en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 1 habitacion
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 1
En el Tour Centre ofrecemos una dirección estratégica para su inversión inmobiliaria. Comple…
$88,344
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Apartamento 3 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 3 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 3
Área 63 m²
Piso 2
Zona ecológica moderna de Bomont-Chovo. Excelente calidad arquitectónica, ofrece un espacio …
$383,431
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Castillo en Rigny Usse, Francia
Castillo
Rigny Usse, Francia
Área 920 m²
Magnífico castillo en el Valle del Loira con 4 casas de campo cuidadosamente renovadas que o…
$2,81M
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Apartamento 3 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
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82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 3
Área 75 m²
Piso 3
Zona ecológica moderna de Bomont-Chovo. Excelente calidad arquitectónica, ofrece un espacio …
$443,850
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Apartamento 1 habitacion en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 1 habitacion
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 3
En el Tour Centre ofrecemos una dirección estratégica para su inversión inmobiliaria. Comple…
$97,386
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Apartamento 1 habitacion en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 1 habitacion
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 2
En el Tour Centre ofrecemos una dirección estratégica para su inversión inmobiliaria. Comple…
$92,265
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Apartamento 1 habitacion en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 1 habitacion
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 1
Área 19 m²
Piso 3
En el Tour Centre ofrecemos una dirección estratégica para su inversión inmobiliaria. Comple…
$103,457
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Apartamento 4 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 4 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 4
Área 106 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$594,899
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Castillo en Tours, Francia
Castillo
Tours, Francia
Área 700 m²
Un hermoso castillo con una fachada romántica y atractivos interiores se encuentra en Franci…
$2,78M
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Аталанта
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English, Русский, Türkçe
Apartamento 3 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 3 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 3
Área 61 m²
Piso 6
Zona ecológica moderna de Bomont-Chovo. Excelente calidad arquitectónica, ofrece un espacio …
$389,240
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Apartamento 1 habitacion en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 1 habitacion
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 1
Área 25 m²
Piso 5
Zona ecológica moderna de Bomont-Chovo. Excelente calidad arquitectónica, ofrece un espacio …
$189,392
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Apartamento 3 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 3 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 3
Área 66 m²
Piso 3
Zona ecológica moderna de Bomont-Chovo. Excelente calidad arquitectónica, ofrece un espacio …
$378,783
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Tipos de propiedades en Indre y Loira

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