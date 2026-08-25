Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Francia
  3. Gard
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Gard, Francia

;
Ales
99
Nimes
74
Le Grau du Roi
33
173 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Ales, Francia
Apartamento 1 habitacion
Ales, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$105 618
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Nimes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Nimes, Francia
Dormitorios 3
Área 91 m²
Piso 2
A pocos kilómetros del Mar Mediterráneo y de las Montañas Cevennes, Nimes se encuentra en un…
$616 649
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Ales, Francia
Apartamento 1 habitacion
Ales, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$109 220
Dejar una solicitud
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 1 habitacion en Ales, Francia
Apartamento 1 habitacion
Ales, Francia
Dormitorios 1
Área 20 m²
Silencio Apartamentos
$112 589
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Ales, Francia
Apartamento 1 habitacion
Ales, Francia
Dormitorios 1
Área 17 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$109 568
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Le Grau du Roi, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Le Grau du Roi, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
Piso 1
Descubra nuestra nueva dirección excepcional en el encantador callejón sin salida de una pop…
$361 354
Dejar una solicitud
TekceTekce
Apartamento 1 habitacion en Ales, Francia
Apartamento 1 habitacion
Ales, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$109 103
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Ales, Francia
Apartamento 1 habitacion
Ales, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$112 822
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Ales, Francia
Apartamento 1 habitacion
Ales, Francia
Dormitorios 1
Área 23 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$131 993
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Nimes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Nimes, Francia
Dormitorios 3
Área 57 m²
Piso 1
A pocos kilómetros del Mar Mediterráneo y de las Montañas Cevennes, Nimes se encuentra en un…
$602 962
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Ales, Francia
Apartamento 1 habitacion
Ales, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$112 357
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Ales, Francia
Apartamento 1 habitacion
Ales, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Silencio Apartamentos
$103 759
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Ales, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Ales, Francia
Dormitorios 2
Área 30 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$154 767
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Nimes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Nimes, Francia
Dormitorios 3
Área 58 m²
Piso 1
A pocos kilómetros del Mar Mediterráneo y de las Montañas Cevennes, Nimes se encuentra en un…
$449 114
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Ales, Francia
Apartamento 1 habitacion
Ales, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$112 357
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Ales, Francia
Apartamento 1 habitacion
Ales, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$113 751
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Nimes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Nimes, Francia
Dormitorios 3
Área 63 m²
Piso 1
A pocos kilómetros del Mar Mediterráneo y de las Montañas Cevennes, Nimes se encuentra en un…
$528 193
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Ales, Francia
Apartamento 1 habitacion
Ales, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$117 121
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Ales, Francia
Apartamento 1 habitacion
Ales, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$112 357
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Ales, Francia
Apartamento 1 habitacion
Ales, Francia
Dormitorios 1
Área 24 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$134 433
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Ales, Francia
Apartamento 1 habitacion
Ales, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$111 543
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Nimes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Nimes, Francia
Dormitorios 3
Área 70 m²
Piso 2
A pocos kilómetros del Mar Mediterráneo y de las Montañas Cevennes, Nimes se encuentra en un…
$556 637
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Ales, Francia
Apartamento 1 habitacion
Ales, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Silencio Apartamentos
$109 801
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Ales, Francia
Apartamento 1 habitacion
Ales, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$110 382
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Ales, Francia
Apartamento 1 habitacion
Ales, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$112 357
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Ales, Francia
Apartamento 1 habitacion
Ales, Francia
Dormitorios 1
Área 25 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$117 353
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Ales, Francia
Apartamento 1 habitacion
Ales, Francia
Dormitorios 1
Área 24 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$128 972
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Ales, Francia
Apartamento 1 habitacion
Ales, Francia
Dormitorios 1
Área 22 m²
Silencio Apartamentos
$107 942
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Nimes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Nimes, Francia
Dormitorios 3
Área 66 m²
Piso 1
A pocos kilómetros del Mar Mediterráneo y de las Montañas Cevennes, Nimes se encuentra en un…
$497 786
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Nimes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Nimes, Francia
Dormitorios 2
Área 48 m²
Piso 4
A pocos kilómetros del Mar Mediterráneo y de las Montañas Cevennes, Nimes se encuentra en un…
$386 115
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Gard

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Gard, Francia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir