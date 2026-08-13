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Propiedades residenciales en venta en Fontainebleau, Francia

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1 propiedad total found
Castillo 10 habitaciones en Fontainebleau, Francia
Castillo 10 habitaciones
Fontainebleau, Francia
Dormitorios 10
Área 900 m²
A pocos minutos de Fontainebleau, hay un castillo de 900 m2 en una parcela de 28 hectáreas, …
$4,51M
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Аталанта
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