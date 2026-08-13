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Propiedades residenciales en venta en Blois, Francia

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1 propiedad total found
Castillo 9 habitaciones en Blois, Francia
Castillo 9 habitaciones
Blois, Francia
Dormitorios 9
Área 600 m²
Número de plantas 3
Castillo del siglo XIX en el corazón del Valle del Loira, a 15 km de Blois.El castillo con u…
$1,82M
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Аталанта
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