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Propiedades residenciales en venta en Bagneres de Bigorre, Francia

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1 propiedad total found
Casa 10 habitaciones en Bagneres de Bigorre, Francia
Casa 10 habitaciones
Bagneres de Bigorre, Francia
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Área 264 m²
Ubicada en un entorno excepcional a solo 5 minutos del mercado y la ciudad balneario de mont…
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