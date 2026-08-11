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Propiedades residenciales en venta en LHay les Roses, Francia

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2 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en LHay les Roses, Francia
Apartamento 2 habitaciones
LHay les Roses, Francia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 44 m²
Número de plantas 17
Complejo residencial – Ile-de-France, Francia
$352,787
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Castillo 35 habitaciones en Villeneuve le Roi, Francia
Castillo 35 habitaciones
Villeneuve le Roi, Francia
Habitaciones 35
Área 1 700 m²
Castillo histórico en Ile de FranceCastillo 35 habitaciones 25 habitaciones 1700 m2Ile-de-Fr…
$13,84M
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Agencia
Аталанта
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con Jardín
con Terraza
Baratos
De lujo
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