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Propiedades residenciales en venta en Arcachón, Francia

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33
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Apartamento 3 habitaciones en Le Barp, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Le Barp, Francia
Dormitorios 3
Área 53 m²
Piso 1
Nuevo espacio habitable, idealmente situado entre Burdeos y la Cuenca de Arcachon. El nuevo …
$245,163
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Apartamento 3 habitaciones en Le Barp, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Le Barp, Francia
Dormitorios 3
Área 54 m²
Piso 1
Nuevo espacio habitable, idealmente situado entre Burdeos y la Cuenca de Arcachon. El nuevo …
$262,592
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Apartamento 3 habitaciones en Le Barp, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Le Barp, Francia
Dormitorios 3
Área 68 m²
Piso 1
Nuevo espacio habitable, idealmente situado entre Burdeos y la Cuenca de Arcachon. El nuevo …
$288,154
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Apartamento 3 habitaciones en Le Barp, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Le Barp, Francia
Dormitorios 3
Área 62 m²
Piso 2
Nuevo espacio habitable, idealmente situado entre Burdeos y la Cuenca de Arcachon. El nuevo …
$286,992
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Apartamento 2 habitaciones en Le Barp, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Le Barp, Francia
Dormitorios 2
Área 47 m²
Nuevo espacio habitable, idealmente situado entre Burdeos y la Cuenca de Arcachon. El nuevo …
$230,058
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Apartamento 2 habitaciones en Le Barp, Francia
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Le Barp, Francia
Dormitorios 2
Área 44 m²
Nuevo espacio habitable, idealmente situado entre Burdeos y la Cuenca de Arcachon. El nuevo …
$218,439
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Apartamento 3 habitaciones en Le Barp, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Le Barp, Francia
Dormitorios 3
Área 60 m²
Piso 1
Nuevo espacio habitable, idealmente situado entre Burdeos y la Cuenca de Arcachon. El nuevo …
$286,992
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Apartamento 2 habitaciones en Le Barp, Francia
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Le Barp, Francia
Dormitorios 2
Área 44 m²
Nuevo espacio habitable, idealmente situado entre Burdeos y la Cuenca de Arcachon. El nuevo …
$219,601
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Apartamento 3 habitaciones en Le Barp, Francia
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Le Barp, Francia
Dormitorios 3
Área 62 m²
Piso 1
Nuevo espacio habitable, idealmente situado entre Burdeos y la Cuenca de Arcachon. El nuevo …
$282,344
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Le Barp, Francia
Dormitorios 3
Área 54 m²
Piso 2
Nuevo espacio habitable, idealmente situado entre Burdeos y la Cuenca de Arcachon. El nuevo …
$257,944
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Apartamento 3 habitaciones en Le Barp, Francia
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Le Barp, Francia
Dormitorios 3
Área 52 m²
Nuevo espacio habitable, idealmente situado entre Burdeos y la Cuenca de Arcachon. El nuevo …
$270,725
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Apartamento 3 habitaciones en Le Barp, Francia
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Le Barp, Francia
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Área 62 m²
Piso 1
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$260,268
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Apartamento 3 habitaciones en Le Barp, Francia
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Le Barp, Francia
Dormitorios 3
Área 56 m²
Piso 2
Nuevo espacio habitable, idealmente situado entre Burdeos y la Cuenca de Arcachon. El nuevo …
$261,430
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Apartamento 3 habitaciones en Le Barp, Francia
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Le Barp, Francia
Dormitorios 3
Área 62 m²
Nuevo espacio habitable, idealmente situado entre Burdeos y la Cuenca de Arcachon. El nuevo …
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Apartamento 4 habitaciones en Le Barp, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Le Barp, Francia
Dormitorios 4
Área 78 m²
Nuevo espacio habitable, idealmente situado entre Burdeos y la Cuenca de Arcachon. El nuevo …
$324,173
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Apartamento 2 habitaciones en Le Barp, Francia
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Le Barp, Francia
Dormitorios 2
Área 46 m²
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$225,411
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Apartamento 3 habitaciones en Le Barp, Francia
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Le Barp, Francia
Dormitorios 3
Área 63 m²
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$274,211
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Le Barp, Francia
Dormitorios 3
Área 59 m²
Piso 2
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$268,401
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Apartamento 3 habitaciones en Le Barp, Francia
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Le Barp, Francia
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$284,668
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Le Barp, Francia
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Área 53 m²
Piso 1
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$253,297
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Apartamento 4 habitaciones en Le Barp, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Le Barp, Francia
Dormitorios 4
Área 77 m²
Nuevo espacio habitable, idealmente situado entre Burdeos y la Cuenca de Arcachon. El nuevo …
$335,792
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Apartamento 3 habitaciones en Le Barp, Francia
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Le Barp, Francia
Dormitorios 3
Área 53 m²
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$247,487
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Apartamento 4 habitaciones en Le Barp, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Le Barp, Francia
Dormitorios 4
Área 77 m²
Nuevo espacio habitable, idealmente situado entre Burdeos y la Cuenca de Arcachon. El nuevo …
$318,364
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Apartamento 3 habitaciones en Le Barp, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Le Barp, Francia
Dormitorios 3
Área 55 m²
Piso 1
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$264,916
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Apartamento 3 habitaciones
Le Barp, Francia
Dormitorios 3
Área 52 m²
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Nuevo espacio habitable, idealmente situado entre Burdeos y la Cuenca de Arcachon. El nuevo …
$249,811
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Apartamento 3 habitaciones en Le Barp, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Le Barp, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Piso 1
Nuevo espacio habitable, idealmente situado entre Burdeos y la Cuenca de Arcachon. El nuevo …
$283,506
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Le Barp, Francia
Dormitorios 3
Área 63 m²
Piso 1
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Apartamento 2 habitaciones en Le Barp, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Le Barp, Francia
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Área 47 m²
Piso 2
Nuevo espacio habitable, idealmente situado entre Burdeos y la Cuenca de Arcachon. El nuevo …
$232,382
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Apartamento 3 habitaciones en Le Barp, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Le Barp, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Piso 1
Nuevo espacio habitable, idealmente situado entre Burdeos y la Cuenca de Arcachon. El nuevo …
$289,316
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Apartamento 4 habitaciones en Le Barp, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Le Barp, Francia
Dormitorios 4
Área 90 m²
Nuevo espacio habitable, idealmente situado entre Burdeos y la Cuenca de Arcachon. El nuevo …
$442,688
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