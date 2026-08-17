  1. Realting.com
  2. Egipto
  3. Hurgada
  4. Complejo residencial Athena Resort

Complejo residencial Athena Resort

Hurgada, Egipto
de
$62,533
de
$1,911/m²
;
6
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 39823
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/8/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Egipto
  • Región / estado
    Mar Rojo
  • Ciudad
    Hurgada

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English


Athena Resort es un desarrollo residencial y vacacional premium en Al Ahyaa, Hurghada, inspirado en la arquitectura griega atemporal y diseñado para la vida moderna del Mar Rojo.

Desarrollado por Al Arabia Development, el proyecto abarca aproximadamente 15.000 m2, con sólo un 20% dedicado a edificios y un 80% a zonas verdes y espacios abiertos, creando un ambiente amplio y de estilo resort.

El desarrollo incluye 370 unidades residenciales y ofrece una amplia gama de comodidades, incluyendo 5 piscinas, una piscina climatizada, jacuzzi, spa en la azotea, gimnasio totalmente equipado, jardines ajardinados, cafeterías, un anfiteatro de estilo romano, seguridad 24 horas, CCTV, gestión profesional de la propiedad, y opciones de apartamento al servicio.

Athena Resort es adecuado para casas de vacaciones, vivir permanente e inversión inmobiliaria. Los compradores se benefician de la propiedad libre registrada a través de un contrato verde oficial, planes de pago flexibles y un fuerte potencial de renta y apreciación de capital a largo plazo.

Situado en la creciente zona de Al Ahyaa de Hurghada, el proyecto ofrece fácil acceso al estilo de vida del Mar Rojo y los destinos costeros circundantes.

Entrega esperada: 2029 de junio.

Athena Resort, Inspirado por Grecia. Diseñado para el lujo. Diseñado para la Inversión.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    6
Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 46.0
Precio por m², USD 1,969
Precio del apartamento, USD 90,558
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Apartamento
Área, m² 34.0 – 43.0
Precio por m², USD 1,969 – 2,084
Precio del apartamento, USD 70,871 – 84,652

Localización en el mapa

Hurgada, Egipto
Educación
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Storia Del Mare
Hurgada, Egipto
Precio en demanda
Complejo residencial Storia Del Mare
Hurgada, Egipto
de
$50,417
Edificio de apartamentos One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Hurgada, Egipto
de
$33,165
Residencia La Bella Resort
Hurgada, Egipto
de
$32,022
Edificio de apartamentos Cala
Mar Rojo, Egipto
de
$136,045
Está viendo
Complejo residencial Athena Resort
Hurgada, Egipto
de
$62,533
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Residencia La Bella Resort
Residencia La Bella Resort
Residencia La Bella Resort
Residencia La Bella Resort
Residencia La Bella Resort
Mostrar todo Residencia La Bella Resort
Residencia La Bella Resort
Hurgada, Egipto
de
$32,022
Año de construcción 2022
Número de plantas 5
Área 46–128 m²
10 objetos inmobiliarios 10
La Bella Resort Hurghada es un proyecto nuevo e inspirador. Comprende 149 unidades en total y las unidades comienzan de 30m2 a 160m2. Situada en el corazón de hurghada, justo en el paseo marítimo de Mamsha, se ubicarán varias unidades de dormitorio con vistas al Mar Rojo. Con todo a la vuel…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
46.0 – 64.0
37,092 – 70,953
Apartamentos 2 habitaciones
80.0 – 93.0
77,039 – 85,694
Apartamentos 3 habitaciones
128.0
119,971 – 120,145
Agencia
Hurghadians Property
Dejar una solicitud
Complejo residencial Storia Del Mare
Complejo residencial Storia Del Mare
Complejo residencial Storia Del Mare
Complejo residencial Storia Del Mare
Complejo residencial Storia Del Mare
Mostrar todo Complejo residencial Storia Del Mare
Complejo residencial Storia Del Mare
Hurgada, Egipto
de
$50,417
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
1 objeto inmobiliario 1
Estamos orgullosos de presentarles nuestro nuevo proyecto resort Storia Del Mare, uno de los proyectos más lujosos en el centro de Hurghada. El proyecto Storia Del Mare fue desarrollado por Castello. El proyecto cuenta con paseo peatonal a la orilla del mar, habitaciones con vista al m…
Desarrollador
castello
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Edificio de apartamentos One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Edificio de apartamentos One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Edificio de apartamentos One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Edificio de apartamentos One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Mostrar todo Edificio de apartamentos One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Edificio de apartamentos One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Hurgada, Egipto
de
$33,165
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 5
Área 40–62 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Platino Resort Un complejo integrado de espacios residenciales y comerciales que proporciona todo lo necesario para salir y disfrutar de su retiro, todo el año.Minutes away from Downtown, with amenities that ensure you will never need to interrupt your time, designed by professional architec…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
40.0 – 62.0
25,222 – 26,866
Apartamentos 2 habitaciones
55.0
50,953
Agencia
Hurghadians Property
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir