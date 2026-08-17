Complejo residencial Athena Resort



Athena Resort es un desarrollo residencial y vacacional premium en Al Ahyaa, Hurghada, inspirado en la arquitectura griega atemporal y diseñado para la vida moderna del Mar Rojo.

Desarrollado por Al Arabia Development, el proyecto abarca aproximadamente 15.000 m2, con sólo un 20% dedicado a edificios y un 80% a zonas verdes y espacios abiertos, creando un ambiente amplio y de estilo resort.

El desarrollo incluye 370 unidades residenciales y ofrece una amplia gama de comodidades, incluyendo 5 piscinas, una piscina climatizada, jacuzzi, spa en la azotea, gimnasio totalmente equipado, jardines ajardinados, cafeterías, un anfiteatro de estilo romano, seguridad 24 horas, CCTV, gestión profesional de la propiedad, y opciones de apartamento al servicio.

Athena Resort es adecuado para casas de vacaciones, vivir permanente e inversión inmobiliaria. Los compradores se benefician de la propiedad libre registrada a través de un contrato verde oficial, planes de pago flexibles y un fuerte potencial de renta y apreciación de capital a largo plazo.

Situado en la creciente zona de Al Ahyaa de Hurghada, el proyecto ofrece fácil acceso al estilo de vida del Mar Rojo y los destinos costeros circundantes.

Entrega esperada: 2029 de junio.

Athena Resort, Inspirado por Grecia. Diseñado para el lujo. Diseñado para la Inversión.