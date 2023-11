Hurgada, Egipto

de €30,500

46–128 m² 10

Ríndete a: 2022

La Bella Resort Hurghada es un proyecto nuevo e inspirador. Comprende 149 unidades en total y las unidades comienzan de 30m2 a 160m2. Situada en el corazón de hurghada, justo en el paseo marítimo de Mamsha, se ubicarán varias unidades de dormitorio con vistas al Mar Rojo. Con todo a la vuelta de la esquina, ¿qué más podría pedir? Este proyecto se encuentra a 5 - minutos en coche del aeropuerto de Hurghada, a 10 minutos del centro de la ciudad, donde encontrará café Costa, MacDonald's y una variedad de tiendas, bares y restaurantes a su disposición. Hurghada marine también está a solo 15 minutos en coche de -, donde puede sentarse a mirar una colección de hermosos yates flotando en las aguas azules y claras del Mar Rojo mientras prueba las delicias egipcias en una de las muchas barras. Little Buddha está a solo unos minutos a pie por el paseo marítimo y es el principal restaurante, bar de sushi, salón y club de la ciudad. Si te sientes un poco más enérgico, puedes dar un largo paseo hasta el paseo marítimo de Al Dau, donde puedes ver las espectaculares esculturas y disfrutar de los festivales callejeros que tienen lugar, luego pase al club de elementos para terminar su noche con estilo. La Bella Resort ofrecerá estacionamiento subterráneo, 24 / 7 Seguridad, satélite central, gimnasio, Farmacia, Tiendas, Supermercado, piscina y mucho más. La Bella Resort realmente lo tiene todo y está situado en una de las mejores ubicaciones en hurgarda. No se demore en reservar una de estas unidades, realmente no se quedarán por mucho tiempo. Planes de pago Solo un depósito del 10% asegurará su unidad, el 10% al firmar el contrato y el plan de pago del 80% disponible por hasta 4 años. Hay una tarifa de mantenimiento del 10% del precio de compra que es de por vida, por lo que no es necesario pagar anualmente.