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Apartamentos en venta en Santiago, República Dominicana

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Apartamento 1 habitacion en Licey al Medio, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Licey al Medio, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
AltoBello Residences – Santiago, Dominican Republic Altobello Residences is a gated resident…
$151,100
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Apartamento 3 habitaciones en Santiago de los Caballeros, República Dominicana
Apartamento 3 habitaciones
Santiago de los Caballeros, República Dominicana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 99 m²
Luxury off-plan apartments in Cerros de Gurabo, Santiago, Dominican Republic.  This resident…
$232,500
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Parámetros de las propiedades en Santiago, República Dominicana

con Jardín
con Piscina
Baratos
De lujo
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