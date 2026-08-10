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Villas en venta en María Trinidad Sánchez, República Dominicana

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Cabrera
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6 propiedades total found
Villa en Cabrera, República Dominicana
Villa
Cabrera, República Dominicana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 220 m²
Villa Cristalina + Casa Contemplation7 La Catalina, Calle Vieja, Cabrera 33000María Trinidad…
$1,12M
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Villa en Cabrera, República Dominicana
Villa
Cabrera, República Dominicana
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 2 000 m²
Experience the splendor of a sprawling 2,000 sqm haven where luxury seamlessly merges with p…
$10,00M
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Villa en Rio San Juan, República Dominicana
Villa
Rio San Juan, República Dominicana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
This huge mansion is built on a mountaintop with the mostbreathtaking views you can imagine,…
$550,000
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TekceTekce
Villa en Cabrera, República Dominicana
Villa
Cabrera, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 215 m²
Villa Cristalina – Casa Contemplation7 La Catalina, Calle Vieja, Cabrera 33000María Trinidad…
$570,000
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Villa en Cabrera, República Dominicana
Villa
Cabrera, República Dominicana
Área 241 m²
Exclusive Villas & Ocean View Lots in Cabrera, Dominican Republic Coco Bay Luxury Residences…
$67,242
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Villa en Cabrera, República Dominicana
Villa
Cabrera, República Dominicana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 543 m²
Casa ContemplationLa Catalina, Cabrera 33000María Trinidad Sánchez, Dominican Republic Set w…
$550,000
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Parámetros de las propiedades en María Trinidad Sánchez, República Dominicana

con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
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