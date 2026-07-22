Mansiones en venta en República Dominicana

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Casa grande 9 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Casa grande 9 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 9
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 950 m²
🌊 Villa de Arquitectos Ultra-Luxury con vistas panorámicas al mar – Las TerrenasDescubra una…
$2,80M
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