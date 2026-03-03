Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. República Dominicana
  3. Las Terrenas
  4. Residencial
  5. Ático

Áticos en Venta Las Terrenas, República Dominicana

Ático Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Ático Ático 5 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Ático Ático 5 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 450 m²
🌊 Ático de lujo junto a la playa con Jacuzzi en la azotea – 50 metros de la playa – Las Terr…
$600,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir