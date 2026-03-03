Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. República Dominicana
  3. Las Terrenas
  4. Residencial
  5. Apartamentos multinivel

Apartamentos de varios niveles en venta en Las Terrenas, República Dominicana

Apartamentos multinivel Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
🌊 Hotel frente a la playa con vista al mar – Playa Ballenas, Las TerrenasPrecio: USD 160,000…
$160,000
Dejar una solicitud
Apartamentos multinivel 5 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Número de plantas 2
🌊 Elegante Duplex de lujo - 200m de la playa - Playa Bonita / Ballenas, Las TerrenasPrecio: …
$340,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir