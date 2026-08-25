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Villas en venta en La Altagracia, República Dominicana

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Punta Cana
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Higüey
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58 propiedades total found
Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 185 m²
Project Overview:Private villa project in Punta Cana featuring 3 and 4-bedroom units with 3.…
$364 510
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Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 840 m²
Amenities: 5 Bedrooms  5 Bathrooms  1/2 half bathroom    Terrace  Entrance  Cold Kitchen  H…
$1 000 000
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Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
This project is a new concept of real estate development of villas in Vista Cana, consisting…
$270 000
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 655 m²
Villa caoba is designed for those who value both sophistication and functionality in a prime…
$1,38M
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Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Enjoy living in an exclusive and privileged environment, where nature appears as the protago…
$1,50M
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Villa en Bávaro, República Dominicana
Villa
Bávaro, República Dominicana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 279 m²
Minutes away from Macao Beach you will find this uniqueproject in its style, composed of 25 …
$430 000
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en Uvero Alto, República Dominicana
Villa
Uvero Alto, República Dominicana
Póngase en contacto con su representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$7,50M
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Agencia
International real estate agency Habita
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Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 1
Área 127 m²
Urban complex located 15 minutes from Punta Cana International Airport in the Dominican Repu…
$210 000
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Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 815 m²
Meet the spectacular collection of luxury villas with spectacular spaces to enjoy and inves…
$3,10M
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Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 521 m²
Luxury Living in Punta Cana Village West We are pleased to introduce this amazing villa, wit…
$1,15M
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Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
SALES DETAILS – PINO 16, PUNTA CANA VILLAGE This stunning property showcases the most innova…
$1,05M
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Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 590 m²
Luxury Villa for Sale – Mara 25, Punta Cana Mara 25 is a modern luxury villa located in Pun…
$1,25M
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Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 460 m²
Modern Luxury Villa – Punta Cana West Village This stunning contemporary villa offers a uni…
Precio en demanda
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Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
La inversión inmobiliaria de Punta Cana representa una de las oportunidades más atractivas d…
$50 000
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Nest Invest global
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Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Increíble tres villa Storey, en la mejor zona de toda la República Dominicana, donde un mont…
$2,90M
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International real estate agency Habita
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Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 550 m²
Luxury 4 bedroom villa in Punta Cana Village Cozy house located in one of the most exclusive…
$1,10M
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Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 485 m²
Property for Sale –Punta Cana Village Exclusive villa located in Punta Cana Village, on a co…
$950 000
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Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 772 m²
Experience contemporary luxury in Villa Alena, an exceptional residence located in the prest…
$1,60M
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Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 8
Área 711 m²
Discover Isla Verde 25, a stunning contemporary villa currently in pre-construction within t…
$1,29M
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Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 620 m²
PUNTA CANA VILLAGE This stunning property showcases the most innovative features on the mar…
$1,35M
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Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 580 m²
– MARA PUNTA CANA VILLAGE This stunning property features the most innovative elements on th…
$1,25M
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Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 626 m²
Exclusive Luxury Villa in Punta Cana Village     Discover the harmony between sophistication…
$1,25M
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Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 415 m²
This elegant villa is located in Punta Cana Village West, a prestigious gated community know…
$915 000
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Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
SALES DETAILS – PUNTA CANA VILLAGE This stunning property showcases the most innovative fea…
$950 000
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Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 579 m²
Pre-Construction Villa for Sale – Punta Cana Village This exclusive pre-construction villa i…
$1,20M
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Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 836 m²
Beautiful 5-bedroom villa in Cap Cana   Majestic residence developed under a modern style an…
$1,55M
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Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 579 m²
839.69 lot size  867.79 house size  5 bedrooms  5 bathrooms  1/2 bath guest bathroom  Canopy…
$1,20M
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Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 418 m²
– MARA PUNTA CANA VILLAGE This stunning property features the most innovative elements on th…
$1,05M
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Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
It allows all residents to have access to a unique lifestyle in Downtown Punta Cana with ame…
$224 250
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Villa en Friusa, República Dominicana
Villa
Friusa, República Dominicana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Amenities:  Two and three bedroom villas  Playground  Close to schools  24/7 Security  Near …
$155 000
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Parámetros de las propiedades en La Altagracia, República Dominicana

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Piscina
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