Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. República Dominicana
  3. Comercial
  4. Negocio listo

Negocio en Venta en República Dominicana

bienes raíces comerciales
30
restaurantes
4
hoteles
14
Negocio listo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
🌊 Established Kitesurf School for Sale - 18 Years of Success - Las Terrenas, Dominican Republic en Las Terrenas, República Dominicana
🌊 Established Kitesurf School for Sale - 18 Years of Success - Las Terrenas, Dominican Republic
Las Terrenas, República Dominicana
Precio: 170.000 USDUna rara oportunidad para adquirir una escuela de kitesurf bien estableci…
$170,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir