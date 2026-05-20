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Residencia Rising 296.5m with 67 floors in the heart of BKK1, Phnom Penh

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
de
$98,115
de
$3,165/m²
;
24
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ID: 36700
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/5/26

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  • País
    Camboya
  • Región / estado
    Phnom Penh
  • Ciudad
    Khan Boeng Keng Kang
  • Pueblo
    Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy
  • Dirección
    Street 334, 227 229 Embassy of Bulgaria

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Número de plantas
    Número de plantas
    67

Sobre el complejo

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G.A.T.O Tower

Marca de lujo en BKK1

Levantar 296.5m con 67 plantas en el corazón de BKK1, Phnom Penh, G.A.T. O Tower es un desarrollo de uso mixto de primera calidad por MIRAKU Capital and Development Co., Ltd., combinando la precisión japonesa con el diseño moderno camboyano.

El proyecto cuenta con 710 unidades totales (472 residencias y 238 habitaciones de hotel), ofrece una vivienda de lujo de 31 m2 a 443 m2.

Key Amenities

  • Sky infinity pool, sky bar & garden (67F)
  • Aticos ejecutivos (61F–66F)
  • Centro de bienestar: gimnasio, onsen, sauna, co-working & niños (48F)
  • Suelos de hotel de lujo (9F–26F)
  • Estacionamiento inteligente a 10 niveles

Timeline

  • Inicio: Q1 2026
  • Finalidad: 2030

Un futuro icono de bienes raíces de Phnom Penh — ideal tanto para la vida como para la inversión.

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Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya

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