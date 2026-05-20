Residencia Rising 296.5m with 67 floors in the heart of BKK1, Phnom Penh

G.A.T.O Tower

Marca de lujo en BKK1

Levantar 296.5m con 67 plantas en el corazón de BKK1, Phnom Penh, G.A.T. O Tower es un desarrollo de uso mixto de primera calidad por MIRAKU Capital and Development Co., Ltd., combinando la precisión japonesa con el diseño moderno camboyano.

El proyecto cuenta con 710 unidades totales (472 residencias y 238 habitaciones de hotel), ofrece una vivienda de lujo de 31 m2 a 443 m2.

Key Amenities

Sky infinity pool, sky bar & garden (67F)

Aticos ejecutivos (61F–66F)

Centro de bienestar: gimnasio, onsen, sauna, co-working & niños (48F)

Suelos de hotel de lujo (9F–26F)

Estacionamiento inteligente a 10 niveles

Timeline

Inicio: Q1 2026

Finalidad: 2030

Un futuro icono de bienes raíces de Phnom Penh — ideal tanto para la vida como para la inversión.