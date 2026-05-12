Servicios

En Realestate.com.kh ofrecemos soluciones inmobiliarias completas para clientes locales e internacionales. Como el principal portal inmobiliario de Camboya desde 2009, estamos comprometidos en ayudar a compradores, inversionistas, propietarios, desarrolladores y socios a navegar con confianza en el mercado inmobiliario camboyano.

Con más de 90 miembros experimentados en nuestro equipo, nuestra empresa ofrece apoyo completo en cada etapa del proceso inmobiliario. Nuestro equipo de asesoría en inversiones ayuda a los clientes a identificar las mejores oportunidades mediante análisis de mercado, comparaciones de proyectos y asesoramiento personalizado. También ofrecemos servicios de venta de condominios, villas, terrenos, oficinas y propiedades comerciales en toda Camboya.

Nuestro equipo de alquileres apoya tanto a propietarios como a inquilinos con soluciones de alquiler a corto y largo plazo, mientras que nuestro departamento legal ayuda a los clientes con contratos, transferencias de propiedad, documentación y procedimientos relacionados con las transacciones. Los compradores internacionales pueden realizar compras de forma remota con la asistencia completa de nuestro equipo, incluyendo consultas en línea, documentación digital y coordinación de transacciones.

Además, ofrecemos servicios profesionales de gestión de propiedades para ayudar a los propietarios a mantener y maximizar el valor de sus inmuebles mediante la gestión de inquilinos, coordinación de mantenimiento y soporte operativo.

Como plataforma inmobiliaria líder, también ofrecemos sólidas soluciones de marketing y publicidad para desarrolladores, agencias y marcas relacionadas con el sector inmobiliario. Nuestro equipo interno de marketing proporciona promoción de proyectos, apoyo de marca, campañas en redes sociales y oportunidades de publicidad destacada para maximizar la visibilidad en el mercado camboyano.

También ayudamos a nuestros clientes durante la etapa final de entrega de la propiedad, incluyendo inspección de la unidad, verificación de defectos, entrega de llaves y coordinación de instalación de muebles. Para compradores internacionales, nuestro equipo puede gestionar completamente de forma remota el proceso de entrega y acondicionamiento, haciendo que la propiedad en Camboya sea una experiencia simple, segura y conveniente.

Ya sea que desee comprar, invertir, alquilar, anunciarse o asociarse con nosotros, nuestro experimentado equipo está preparado para ofrecer apoyo profesional en cada paso del proceso.