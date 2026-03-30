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Propiedades residenciales en venta en Zubkauski sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Casa en Zubki, Belarús
Casa
Zubki, Belarús
Área 99 m²
Edificio residencial compacto de una sola planta de reconstrucción 2022 con todas las comuni…
$20,800
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