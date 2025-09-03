Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Znamienski sielski Saviet
  4. Comercial
  5. Restaurante, cafetería

Restaurantes en venta en Znamienski sielski Saviet, Belarús

Restaurante, cafetería 511 m² en Stradziec, Belarús
Restaurante, cafetería 511 m²
Stradziec, Belarús
Área 511 m²
Piso 1/1
El edificio está especializado en restauración con habitaciones de hotel y una tienda en la …
$360,000
