Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Zhabinka
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Zhabinka, Belarús

;
2 propiedades total found
Propiedad comercial 133 m² en Zhabinka, Belarús
Propiedad comercial 133 m²
Zhabinka, Belarús
Habitaciones 3
Área 133 m²
Piso 1/1
Lote 9639. Solicitar información más detallada Venta de locales con una superficie total de …
$59,000
Dejar una solicitud
Producción 346 m² en Zhabinka, Belarús
Producción 346 m²
Zhabinka, Belarús
Área 346 m²
Locales de producción y almacén en la propiedad en la zona industrial de la ciudad de Zhabin…
$60,000
VAT
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir