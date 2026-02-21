Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Zazevicki sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Staryja Ciaruski, Belarús
Apartamento 3 habitaciones
Staryja Ciaruski, Belarús
Habitaciones 3
Área 64 m²
Piso 2/2
Apartamento de tres dormitorios en Old Terushki con parcela ❤️Venta Apartamento de 3 piezas …
$31,000
Agencia
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Idiomas hablados
English, Русский
Parámetros de las propiedades en Zazevicki sielski Saviet, Belarús

