  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Zavalocycki sielski Saviet
  4. Comercial
  5. Producción

Edificios industriales en venta en Zavalocycki sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Producción 2 513 m² en Zavalocycy, Belarús
Producción 2 513 m²
Zavalocycy, Belarús
Área 2 513 m²
Número de plantas 3
Venta es un complejo de edificios con una superficie total de 2.512.7 m2 de la industria man…
$40,000
