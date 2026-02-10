Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Zalieski sielski Saviet
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Zalieski sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Zalesse, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Zalesse, Belarús
Habitaciones 2
Área 49 m²
Piso 1/3
Acogedor apartamento de 2 habitaciones Zalesye. ❤️ Apartamento de 2 piezas 49.1 metros cuadr…
$24,900
Agencia
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Idiomas hablados
English, Русский
