  2. Belarús
  3. Zadorjeuski sielski Saviet
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Zadorjeuski sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Casa en Zadorjeuski sielski Saviet, Belarús
Casa
Zadorjeuski sielski Saviet, Belarús
Venta es una antigua casa de 1976, que requiere reconstrucción en un lugar pintoresco y sepa…
$10,000
Parámetros de las propiedades en Zadorjeuski sielski Saviet, Belarús

