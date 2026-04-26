Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Jamnicki sielski Saviet
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Jamnicki sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Propiedad comercial 1 636 m² en Jamnicki sielski Saviet, Belarús
Propiedad comercial 1 636 m²
Jamnicki sielski Saviet, Belarús
Área 1 636 m²
Piso 1/2
Centro de Recreación "Flowing" - un proyecto de inversión listo en la pintoresca ubicación d…
$250,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir