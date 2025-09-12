Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Vysokauski sielski Saviet
  4. Comercial
  5. Restaurante, cafetería

Restaurantes en venta en Vysokauski sielski Saviet, Belarús

Restaurante, cafetería Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Restaurante, cafetería 439 m² en Vysokauski sielski Saviet, Belarús
Restaurante, cafetería 439 m²
Vysokauski sielski Saviet, Belarús
Área 439 m²
Piso 1/1
Venta de la plataforma de construcción + asfaltoAddress: Vitebsk region, Orsha districtSuper…
$200,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir