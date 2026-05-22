Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Voranava District
  4. Residencial
  5. Jardín

Propiedades residenciales con Jardín en venta en Voranava District, Belarús

;
Radun
8
Voranava
5
Radunski sielski Saviet
3
11 propiedades total found
Casa en Bolcisski sielski Saviet, Belarús
Casa
Bolcisski sielski Saviet, Belarús
Área 64 m²
La casa en Peles es espaciosa, naturaleza y un lugar ideal para vivir. Venta casa de madera …
$3,500
Dejar una solicitud
en Radun, Belarús
Radun, Belarús
Área 60 m²
La mitad de la casa está en venta en el pueblo urbano de Radun en el distrito de Voronovsky,…
$15,500
Dejar una solicitud
Casa en Voranava, Belarús
Casa
Voranava, Belarús
Área 113 m²
Amplia casa con una gran parcela en G.P. Voronovo - para una vida cómoda y descansar! Venta …
$31,500
Dejar una solicitud
International Property AlertInternational Property Alert
Casa en Radunski sielski Saviet, Belarús
Casa
Radunski sielski Saviet, Belarús
Área 70 m²
Acogedora casa en venta en Vashkeli, distrito de Voronovsky! Una casa de madera maciza con u…
$6,900
Dejar una solicitud
Casa en Radunski sielski Saviet, Belarús
Casa
Radunski sielski Saviet, Belarús
Área 109 m²
Amplia casa de ladrillo rodeado de naturaleza. Ofrecemos para la venta una casa acogedora y …
$12,900
Dejar una solicitud
Casa en Bieniakoni, Belarús
Casa
Bieniakoni, Belarús
Área 68 m²
Venta una acogedora casa de ladrillo en ag. ¡Benyakoni, distrito Voronov! Superficie total: …
$14,900
Dejar una solicitud
TekceTekce
Casa en Radun, Belarús
Casa
Radun, Belarús
Área 98 m²
Una acogedora casa en venta en G.P. Radun, distrito de Voronovsky en Dzerzhinsky Street. Ubi…
$21,500
Dejar una solicitud
Casa en Radun, Belarús
Casa
Radun, Belarús
Área 118 m²
Una parte de la casa está a la venta en GP. Radun del distrito de Voronov. Gran opción para …
$18,300
Dejar una solicitud
Casa en Radunski sielski Saviet, Belarús
Casa
Radunski sielski Saviet, Belarús
Área 69 m²
Venderé una casa en el pueblo de Pashkovichi, distrito de Voronovsky, a 20 km de Lida! - Sup…
$6,500
Dejar una solicitud
Casa en Zyrmunski sielski Saviet, Belarús
Casa
Zyrmunski sielski Saviet, Belarús
Área 65 m²
Venta una acogedora casa residencial en el pueblo de Zalessky. Un lugar ideal para aquellos …
$9,000
Dejar una solicitud
Casa en Voranava, Belarús
Casa
Voranava, Belarús
Área 180 m²
Brick casa de dos plantas en G.P. Voronovo - comodidad y espacio para toda la familia! Super…
$25,000
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Voranava District

casas independientes

Parámetros de las propiedades en Voranava District, Belarús

con Garaje
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir