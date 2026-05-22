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Propiedades residenciales con garaje en venta en Voranava District, Belarús

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Radun
8
Voranava
5
Radunski sielski Saviet
3
9 propiedades total found
Casa en Voranava, Belarús
Casa
Voranava, Belarús
Área 74 m²
Una parte en la Casa en Voronovo para la Victoria se vende. La superficie total de 74,4 metr…
$30,000
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Casa en Radun, Belarús
Casa
Radun, Belarús
Área 144 m²
Ofrecemos a su atención una amplia casa residencial de tipo ático con su propio territorio, …
$45,318
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en Radun, Belarús
Radun, Belarús
Área 60 m²
La mitad de la casa está en venta en el pueblo urbano de Radun en el distrito de Voronovsky,…
$15,500
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Casa en Radunski sielski Saviet, Belarús
Casa
Radunski sielski Saviet, Belarús
Área 70 m²
Acogedora casa en venta en Vashkeli, distrito de Voronovsky! Una casa de madera maciza con u…
$6,900
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Casa en Voranava, Belarús
Casa
Voranava, Belarús
Área 198 m²
Amplia casa de ladrillos en venta en G.P. Voronovo, 24 Bright Street. Ideal para aquellos qu…
$110,000
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Casa en Radun, Belarús
Casa
Radun, Belarús
Área 98 m²
Una acogedora casa en venta en G.P. Radun, distrito de Voronovsky en Dzerzhinsky Street. Ubi…
$21,500
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Casa en Radun, Belarús
Casa
Radun, Belarús
Área 118 m²
Una parte de la casa está a la venta en GP. Radun del distrito de Voronov. Gran opción para …
$18,300
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Casa en Radun, Belarús
Casa
Radun, Belarús
Área 61 m²
Acogedora casa de ladrillos en venta en un lugar tranquilo en el centro del pueblo de Radun,…
$14,500
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Casa en Radunski sielski Saviet, Belarús
Casa
Radunski sielski Saviet, Belarús
Área 69 m²
Venderé una casa en el pueblo de Pashkovichi, distrito de Voronovsky, a 20 km de Lida! - Sup…
$6,500
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Tipos de propiedades en Voranava District

casas independientes

Parámetros de las propiedades en Voranava District, Belarús

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