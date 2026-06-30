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Apartamentos en venta en Volnauski sielski Saviet, Belarús

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Apartamento 3 habitaciones en Nizniaje Cernichava, Belarús
Apartamento 3 habitaciones
Nizniaje Cernichava, Belarús
Habitaciones 3
Área 83 m²
Piso 1/1
Apartamento de 3 piezas 83.1 metros cuadrados en una casa de tipo casa en Nizhny Chernikhovo…
$11,000
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