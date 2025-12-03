  1. Realting.com
Casas de obra nueva en Provincia de Vítebsk, Belarús

Cabaña Dom na Braslavskih ozerah
Pliuski sielski Saviet, Belarús
$265,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 213 m²
1 objeto inmobiliario 1
Ubicado: en los lagos Braslav de la edad de hielo (el lago Sunda fluye hacia la red de lagos). El Grupo Lago incluye 74 lagos con un área total de aproximadamente 130 km2, increíble belleza de paisajes glaciales, superficie interminable de lagos, bosques intactos y aire fresco y fresco. …
