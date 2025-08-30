Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Provincia de Vítebsk
  4. Comercial
  5. Almacén

Almacenes en venta en Provincia de Vítebsk, Belarús

bienes raíces comerciales
29
edificios industriales
7
Almacén Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Almacén 2 611 m² en Lyepyel, Belarús
Almacén 2 611 m²
Lyepyel, Belarús
Área 2 611 m²
Completo de producción y almacén. Dos edificios 2610,8 m2 y 476,1 m2 (3086,9 metros cuadrado…
$150,000
Dejar una solicitud
Almacén 2 611 m² en Lyepyel, Belarús
Almacén 2 611 m²
Lyepyel, Belarús
Área 2 611 m²
Completo de producción y almacén. Dos edificios 2610,8 m2 y 476,1 m2 (3086,9 metros cuadrado…
$150,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir