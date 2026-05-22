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Almacenes en venta en Vítebsk, Belarús

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1 propiedad total found
Almacén 392 m² en Vítebsk, Belarús
Almacén 392 m²
Vítebsk, Belarús
Área 392 m²
Venta de la construcción de transporte especializado por carretera. Superficie total - 391,8…
$48,000
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