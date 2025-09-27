Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Oficinas en Venta en Vítebsk, Belarús

bienes raíces comerciales
Oficina 1 580 m² en Vítebsk, Belarús
Oficina 1 580 m²
Vítebsk, Belarús
Área 1 580 m²
Número de plantas 2
Complejo médico para la venta. El complejo consta de: 6 edificios con superficie total - 157…
$250,000
