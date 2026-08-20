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Casas de campo en venta en Viercialiskauski sielski Saviet, Belarús

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Casa de campo en Viercialiskauski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Viercialiskauski sielski Saviet, Belarús
Área 165 m²
En venta una buena casa de campo en un estilo clásico en la calle Baltiy en el pueblo de Ber…
$172 698
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