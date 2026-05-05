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Casas con Jardín en Venta en Vierabjevicki sielski Saviet, Belarús

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Casa en Vierabjevicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Vierabjevicki sielski Saviet, Belarús
Área 65 m²
En venta una casa residencial en la dirección Polberg, 18 (distrito de Novogrudok). La casa …
$11,851
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Casa en Vierabjevicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Vierabjevicki sielski Saviet, Belarús
Área 65 m²
En venta una casa residencial en la dirección Polberg, 18 (distrito de Novogrudok). La casa …
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Parámetros de las propiedades en Vierabjevicki sielski Saviet, Belarús

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