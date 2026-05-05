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Casas en Venta en Vierabjevicki sielski Saviet, Belarús

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4 propiedades total found
Casa en Vialikija Vierabievicy, Belarús
Casa
Vialikija Vierabievicy, Belarús
Área 49 m²
Una casa bien cuidada en venta en ag. Big Vorobyevichi, Zarechnaya str., 32 (distrito de Nov…
$9,400
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Casa en Vialikija Vierabievicy, Belarús
Casa
Vialikija Vierabievicy, Belarús
Área 49 m²
Una casa bien cuidada en venta en ag. Big Vorobyevichi, Zarechnaya str., 32 (distrito de Nov…
$9,400
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Casa en Vierabjevicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Vierabjevicki sielski Saviet, Belarús
Área 65 m²
En venta una casa residencial en la dirección Polberg, 18 (distrito de Novogrudok). La casa …
$11,851
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AdriastarAdriastar
Casa en Vierabjevicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Vierabjevicki sielski Saviet, Belarús
Área 65 m²
En venta una casa residencial en la dirección Polberg, 18 (distrito de Novogrudok). La casa …
$11,851
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Parámetros de las propiedades en Vierabjevicki sielski Saviet, Belarús

con Jardín
Baratos
De lujo
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