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Propiedades residenciales en venta en Vetka, Belarús

1 propiedad total found
Casa en Vetka, Belarús
Casa
Vetka, Belarús
Área 37 m²
Venta una casa acogedora en la ciudad de Vetka. ¡No hay comisión para el comprador! Ul. Pari…
$18,000
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