  2. Belarús
  3. Verkhnyadzvinsk District
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Verkhnyadzvinsk District, Belarús

1 propiedad total found
Casa 1 habitación en Asviejski sielski Saviet, Belarús
Casa 1 habitación
Asviejski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Número de plantas 2
$17,200
