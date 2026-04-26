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Propiedades residenciales en venta en Vavierski sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Casa en Vavierski sielski Saviet, Belarús
Casa
Vavierski sielski Saviet, Belarús
En venta se encuentra una pintoresca finca, con un estanque natural y una parcela de 99 acre…
$9,500
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