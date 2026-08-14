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Casas en Venta en Varonicki sielski Saviet, Belarús

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1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Bliznica, Belarús
Casa 4 habitaciones
Bliznica, Belarús
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 155 m²
Número de plantas 2
En venta una casa de ladrillo con un ático en una parcela de 25 acres, situada en a.g. Twin,…
$28,216
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Parámetros de las propiedades en Varonicki sielski Saviet, Belarús

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