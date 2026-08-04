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Casas de campo en venta en Voropaevskiy selskiy Sovet, Belarús

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Casa de campo en Voropaevskiy selskiy Sovet, Belarús
Casa de campo
Voropaevskiy selskiy Sovet, Belarús
Área 116 m²
Un ecoestate único en la orilla del lago Zarovshchyna, Yasyuki Ofrecemos a la venta una acog…
$154,740
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Parámetros de las propiedades en Voropaevskiy selskiy Sovet, Belarús

con Jardín
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