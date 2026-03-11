Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Uzrecki sielski Saviet
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Uzrecki sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Casa de campo en Uzrecki sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Uzrecki sielski Saviet, Belarús
Área 154 m²
Lugar escénico. Detalles en el vídeo. Toda información adicional previa solicitud Superfici…
$325,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Uzrecki sielski Saviet, Belarús

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir