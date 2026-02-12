Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Svirski sielski Saviet
  4. Residencial
  5. Casa de campo

Casas de campo en venta en Svirski sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Casa de campo en Svirski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Svirski sielski Saviet, Belarús
Área 231 m²
Amplia casa de 3 niveles, distrito de Myadel, 231 m2 ❤️Venta casa de 3 niveles en 13 acres e…
$99,000
Agencia
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Idiomas hablados
English, Русский
Parámetros de las propiedades en Svirski sielski Saviet, Belarús

