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Locales comerciales en venta en Svabski sielski Saviet, Belarús

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Propiedad comercial 2 557 m² en Svabski sielski Saviet, Belarús
Propiedad comercial 2 557 m²
Svabski sielski Saviet, Belarús
Área 2 557 m²
Piso 1/2
Inversión anticrisis de 39.000 dólares.Subestación de transformación y tierra de 1.673 hectá…
$39,000
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