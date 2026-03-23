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Locales comerciales en venta en Stowbtsy, Belarús

2 propiedades total found
Propiedad comercial 3 487 m² en Stowbtsy, Belarús
Propiedad comercial 3 487 m²
Stowbtsy, Belarús
Área 3 487 m²
Venta de edificiosAddress: Minsk region, Stolbtsovsky district, Stolbtsy, 17 September stree…
$187,000
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Tienda 66 m² en Stowbtsy, Belarús
Tienda 66 m²
Stowbtsy, Belarús
Área 66 m²
Piso 1/1
Sale of a new detached building in Stolbtsy. Plot 4 acres.Blapgostroynaya territory.Part of …
$34,000
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