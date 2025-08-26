Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Starasvierzanski sielski Saviet
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Jardín

Casas con Jardín en Venta en Starasvierzanski sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Casa en Drazdy, Belarús
Casa
Drazdy, Belarús
Área 73 m²
Una casa en venta para vivir todo el año.La casa tiene gas, agua, alcantarillado, zona bien …
$43,000
Parámetros de las propiedades en Starasvierzanski sielski Saviet, Belarús

