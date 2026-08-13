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Casas con Jardín en Venta en Staradarozski sielski Saviet, Belarús

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Casa en Staradarozski sielski Saviet, Belarús
Casa
Staradarozski sielski Saviet, Belarús
Área 113 m²
Venta una casa espaciosa y moderna en el pueblo de Karmazy. El área de la casa es de 113.8 m…
$69,900
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Parámetros de las propiedades en Staradarozski sielski Saviet, Belarús

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