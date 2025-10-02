Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Stankauski sielski Saviet
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Terraza

Casas con Terraza en Venta en Stankauski sielski Saviet, Belarús

1 propiedad
Casa 4 habitaciones en Stankauski sielski Saviet, Belarús
Casa 4 habitaciones
Stankauski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 117 m²
Número de plantas 2
$95,000
Parámetros de las propiedades en Stankauski sielski Saviet, Belarús

