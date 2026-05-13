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Propiedades residenciales con garaje en venta en Slutsk District, Belarús

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Slutsk
43
Viasiejski sielski Saviet
11
Pokrasauski sielski Saviet
5
Boksycki sielski saviet
4
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21 propiedad total found
Casa en Novyja Rackavicy, Belarús
Casa
Novyja Rackavicy, Belarús
Área 54 m²
Venta de una casa de ladrillo con parcela de tierra en el pueblo de Novy Rachkovichi del dis…
$11,000
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Casa en Viasiejski sielski Saviet, Belarús
Casa
Viasiejski sielski Saviet, Belarús
Área 93 m²
Una casa en venta en un hermoso lugar pintoresco de Popovtsy, distrito de Slutsk. La superfi…
$17,000
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Casa en Slutsk, Belarús
Casa
Slutsk, Belarús
Área 75 m²
Una casa acogedora en venta en Slutsk. La casa consta de 3 salones. Superficie total de 74.7…
$40,000
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AdriastarAdriastar
Casa en Viasiejski sielski Saviet, Belarús
Casa
Viasiejski sielski Saviet, Belarús
Área 60 m²
Una gran opción para vacaciones de verano o durante todo el año. La casa es tronco, el techo…
$11,000
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Casa en Balotcycy, Belarús
Casa
Balotcycy, Belarús
Área 76 m²
Amplia casa residencial en venta en el pueblo de Bolotchitsy, distrito de Slutsk, a 19 km de…
$10,500
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Casa en Zapollie, Belarús
Casa
Zapollie, Belarús
Área 146 m²
Hora de comprar una casa en los suburbios ❤️ Venta una casa con una gran parcela a pocos kil…
$63,000
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Центр международной недвижимости Моя 7Я
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GrekodomGrekodom
Casa en Boksycki sielski saviet, Belarús
Casa
Boksycki sielski saviet, Belarús
Área 70 m²
Brick house 7 km de Slutsk, todas las comunicaciones ❤️ Venta de una casa de ladrillo con un…
$52,000
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Casa de campo en Slutsk, Belarús
Casa de campo
Slutsk, Belarús
Área 206 m²
Venta casa de 2 plantas en Slutsk con buena reparación cosmética. Superficie total 206 m2. L…
Precio en demanda
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Casa en Viasiejski sielski Saviet, Belarús
Casa
Viasiejski sielski Saviet, Belarús
Área 40 m²
Casa en venta con comodidades y calefacción de gas. En la casa, ventanas de PVC, puertas int…
$24,000
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Casa en Pokrasauski sielski Saviet, Belarús
Casa
Pokrasauski sielski Saviet, Belarús
Área 38 m²
Una casa en venta en Slutsk distrito. La superficie total de la casa es de 38.0 metros cuadr…
$15,000
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Casa en Slutsk, Belarús
Casa
Slutsk, Belarús
Área 105 m²
Región de Minsk, Slutsk, Maxim Bogdanovich St., a 95 km de Moscow Ring Road.La casa fue cons…
$52,900
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Casa en Slutsk, Belarús
Casa
Slutsk, Belarús
Área 70 m²
Amplia casa de madera con cuatro habitaciones y cocina de verano ❤️Casa de madera 70,4 m2 (r…
$24,900
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Casa en Piersamajski sielski Saviet, Belarús
Casa
Piersamajski sielski Saviet, Belarús
Área 43 m²
¿Buscando paz y tranquilidad en la naturaleza? Le ofrecemos considerar nuestra opción: un pe…
$10,000
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Casa en Slutsk, Belarús
Casa
Slutsk, Belarús
Área 77 m²
Casa en venta con todas las comodidades en la dirección: Slutsk, Vecherkevich str. La casa c…
$42,000
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en Slutsk, Belarús
Slutsk, Belarús
Área 29 m²
Poldom en el centro de Slutsk ❤️ Medias casas en el centro de la ciudad: 29.3 metros cuadrad…
$16,300
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Casa en Kirauski sielski Saviet, Belarús
Casa
Kirauski sielski Saviet, Belarús
Área 56 m²
Una casa en venta en el pueblo Ogorodniki Slutsk distrito. La superficie total de la casa es…
$13,500
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Casa en Slutsk, Belarús
Casa
Slutsk, Belarús
Área 113 m²
Residencial con garaje y jardín en Slutsk ❤️ Un amplio edificio residencial en Slutsk con ca…
$53,000
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Casa de campo en Slutsk, Belarús
Casa de campo
Slutsk, Belarús
Área 140 m²
Amplia casa de ladrillo con todas las comunicaciones ❤️ Venta casa de 2 plantas en una zona …
$97,000
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Casa en Slutsk, Belarús
Casa
Slutsk, Belarús
Área 72 m²
Venta una casa acogedora en el corazón de Slutsk. ❤️ Una casa cómoda con buenas reparaciones…
$58,000
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Casa en Vasilinki, Belarús
Casa
Vasilinki, Belarús
Área 112 m²
Casa en venta en Vasilinka pueblo de Slutsk distrito de Minsk región, a solo 500 m de Slutsk…
$47,500
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Casa en Hacukouski sielski Saviet, Belarús
Casa
Hacukouski sielski Saviet, Belarús
Área 50 m²
Número de plantas 1
La condición es la carcasa, los fuertes pisos y las paredes de madera, las salas de estar re…
$12,500
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Tipos de propiedades en Slutsk District

apartamentos
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Parámetros de las propiedades en Slutsk District, Belarús

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